Dilma irá ao Vaticano para primeira missa do papa Francisco

O cardeal argentino Jorge Bergoglio foi escolhido papa na quarta-feira no segundo dia do conclave, tornando-se o primeiro líder da Igreja oriundo das Américas, onde vive quase metade dos cerca de 1,2 bilhão de católicos do mundo.

A missa inaugural do papa, com a presença de chefes de Estado, será realizada na terça-feira.

Após a escolha do papa, Dilma emitiu nota oficial em que felicitou Francisco em nome do povo brasileiro e disse que espera a vinda do pontífice ao Brasil para a Jornada Mundial da Juventude, em julho.

