Dilma ironiza Serra por usar nome de Lula em jingle de campanha

"Passaram oito anos fazendo a oposição mais radical, com fígado, mais duro... não pode querer (agora), nas eleições, passar pelo que não é", disse Dilma ao ser questionada por jornalistas sobre o fato de o jingle de campanha de Serra usar o nome de Lula na frase "quando o Lula da Silva sair é o Zé que eu quero lá".

"Mas eu acredito na inteligência do povo do meu país. O povo sabe quem é quem", acrescentou a candidata.

Em discurso dirigido ao eleitorado feminino na Casa de Portugal, no Bairro da Liberdade (zona sul de São Paulo), Dilma afirmou aos cerca de 1,5 mil presentes que construirá 6 mil creches em seu mandato. "A cada ano temos de fazer 1,5 mil creches neste país. Essa é a meta."

A candidata petista voltou a falar que manterá a política de valorização do salário mínimo do governo Lula. Também reiterou que a questão da redução da jornada de trabalho semanal para 40 horas deve ser encabeçada por movimentos sociais, e afirmou ser favorável à legislação existente sobre o aborto.

Diante da última pesquisa Ibope, divulgada na noite de segunda-feira, a petista afirmou que a possibilidade de sair vencedora já no primeiro turno das eleições não pode ser motivo para "se subir no salto". "Não significa de jeito nenhum que a pessoa pode subir no salto e sair por ai", disse.

Os números do Ibope mostraram que a candidata petista está 11 pontos à frente do tucano, com 43 por cento, ante 32 por cento de Serra.

(Reportagem de Fernando Cassaro)