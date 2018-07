Dilma janta com Kassab nesta 2a e pode convidar PSD para entrar na base

O encontro, segundo uma das fontes, que é ligada ao PSD e falou sob condição de anonimato, deve ter a participação da ministra das Relações Institucionais, Ideli Salvatti, e pode servir para que Dilma convide o partido de Kassab para entrar formalmente na base de apoio ao governo.

O PSD estreou nas urnas na eleição municipal deste ano e conquistou quase 500 prefeituras. O partido, que tem a quarta maior bancada da Câmara com 48 deputados, tem apoiado a maior parte das iniciativas do governo na Casa. O PSD tem também dois senadores.

De acordo com a fonte do PSD, o encontro de Kassab com a presidente está sendo mantido em sigilo para conter as especulações sobre um possível convite de Dilma para que o PSD ocupe um ministério no governo.

Na terça-feira, Kassab seguirá em Brasília e será homenageado com o prêmio Transparência e Fiscalização Pública, concedido pela Comissão de Fiscalização e Controle da Câmara. Depois do evento, ele deve se reunir com a bancada do PSD para fazer um relato de seu encontro com a presidente.

Dias depois do segundo turno da eleição municipal, realizado em 28 de outubro, fontes do Planalto disseram à Reuters que Dilma pretende fazer uma mudança de "pequena extensão" no primeiro escalão de seu governo para ampliar o espaço do PMDB na Esplanada dos Ministérios e para acomodar o PSD.

(Reportagem de Jeferson Ribeiro)