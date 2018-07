Dilma lamenta acidente ocorrido durante feira no Rio

Dilma determinou que seja feita rigorosa apuração das causas do acidente. De acordo com testemunhas presentes na feira, o vento forte foi a causa da queda da estrutura. A organização do evento esvaziou o local, retirando o público e expositores.

Segundo a Secretaria de Comunicação da Presidência da República, Dilma recebeu com tristeza a notícia do acidente, solidarizando-se com a família de Adriana Ribeiro de Jesus Porto, que não resistiu aos ferimentos e morreu no Hospital Souza Aguiar, no Centro da capital. A presidente deseja aos demais acidentados o mais pronto restabelecimento.

Dilma foi informada pelo ministro do Desenvolvimento Agrário, Pepe Vargas, das providência que estão sendo tomadas para dar apoio às vítimas e suas famílias. Mais cedo, o Ministério do Desenvolvimento Agrário também divulgou nota lamentando o acidente.