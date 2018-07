Dilma lamenta morte de policial militar no Rio O Palácio do Planalto divulgou nesta quarta-feira nota sobre a morte da policial militar Fabiana Aparecida de Souza no Rio de Janeiro. Fabiana, de 30 anos, lotada na Unidade de Polícia Pacificadora (UPP) de Nova Brasília, no Complexo do Alemão, foi atingida por um tiro de fuzil. O texto é assinado pela presidente Dilma Rousseff. Fabiana foi sepultada nesta quarta-feira.