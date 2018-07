Dilma lamenta morte do ex-ministro Adib Jatene

"O Brasil perdeu nesta sexta-feira um dos seus filhos queridos. A morte do médico Adib Jatene deixa nossa nação triste. Ele foi um dos mais importantes cardiologistas do Brasil e um dos artífices da criação da CPMF, que permitiu destinar mais recursos para a saúde publica. Expresso meus sentimentos à viúva, dona Aurice, e aos filhos do casal: Ieda, Marcelo, Fábio e Iara", diz a nota assinada pela presidente em Brisbane, onde está para a reunião de cúpula das 20 maiores economias do mundo, o G-20.

Adib Janete foi pioneiro da cirurgia cardíaca no País e faleceu no Hospital do Coração em São Paulo na sexta-feira após o segundo enfarte em dois meses.