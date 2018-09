Dilma lança plano de ampliação da rede de creches

De acordo com o governo, considerando ainda as 1.484 em construção, serão ao todo mais de 6 mil unidades, o que vai ajudar a cumprir metas do Plano Nacional de Educação (PNE).

"O País tem de ser medido pela sua capacidade de atender mães e crianças, porque nelas está uma das partes mais importantes para o conjunto da sociedade. Se nós tivermos as nossas crianças bem educadas, com acesso a estímulos pedagógicos, apoio, acolhimento, carinho, certamente seremos uma sociedade bem mais virtuosa, tanto do ponto de vista ético, mas também do ponto de vista da questão que eu acho que é fundamental, que é o direito de cada um dos brasileiros e de cada uma das brasileiras de ter as mesmas oportunidades", discursou a presidente.

"Acho nosso dever de garantir às nossas crianças um processo que dará, sem sombra de dúvidas, aos brasileirinhos e brasileirinhas oportunidades de ter um futuro bem melhor que o seus pais tiveram", disse a presidente.

Durante o evento, Dilma cometeu uma gafe ao chamar Haddad de ministro da Cultura, corrigindo-se logo depois. A ministra da Cultura, Ana de Hollanda, também compareceu à cerimônia. Haddad é pré-candidato do PT à Prefeitura de São Paulo e tem sido visto cada vez mais em eventos no Palácio do Planalto.