Dilma lança programa de alfabetização A presidente Dilma Rousseff lança nesta quinta-feira o Pacto Nacional pela Alfabetização na Idade Certa, que visa alfabetizar crianças de até 8 anos. Com isso, espera-se cumprir a quinta meta do Plano Nacional de Educação (PNE), segundo a qual meninos e meninas nessa faixa etária devem ser capazes de ler e escrever com autonomia até 2020. Hoje, 15,2% da população com esse perfil ainda precisa ser alfabetizada.