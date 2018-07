Dilma lança programa de educação rural Um dos maiores gargalos do sistema brasileiro, o ensino na zona rural ganhou um plano de estratégias com o lançamento, ontem, do Programa Nacional de Educação do Campo (Pronacampo). Em cerimônia no Palácio do Planalto, a presidente Dilma Rousseff lançou a iniciativa, cujo objetivo é reduzir as distorções da zona rural por meio da formação de professores, melhorando a infraestrutura das instituições e o transporte escolar, conforme o Estado antecipou em janeiro.