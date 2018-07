Dilma lançará programa de prevenções de desastres semana que vem

Os valores do chamado "PAC Prevenções" ainda estão sendo fechados. O programa envolve diversos ministérios e deverá ser lançado na próxima terça-feira.

O plano visa evitar a repetição das tragédias provocadas pelas tradicionais fortes chuvas de verão, que causam mortes por inundações e deslizamentos em diversas cidades brasileiras, sobretudo nas regiões Sul e Sudeste.

No verão de 2011, fortes temporais causaram deslizamentos na região serrana do Rio de Janeiro e mais de 800 pessoas morreram no que foi considerado o pior desastre climático do Brasil.

O governo anunciou um programa de alertas de desastres após o desastre no Rio, mas partes do projeto não puderam ser usados no verão deste ano.

O governador do Rio de Janeiro, Sérgio Cabral (PMDB), reuniu-se com os ministros Gleisi Hoffmann (Casa Civil), Ideli Salvatti (Relações Institucionais), Miriam Belchior (Planejamento), Aguinaldo Ribeiro (Cidades), Fernando Bezerra (Integração Nacional) e Jorge Hage (Controladoria Geral da União) para apresentar obras em andamento e que serão realizadas para prevenir a ocorrência dos desastres.

Ele se disse "satisfeito" com o plano, mas disse que ele "não é um passe de mágica" para impedir novos desastres no Estado do Rio de Janeiro.

O programa envolve ações da Defesa Civil e do Ministério de Ciência e Tecnologia, além de obras de encostas e dragagem de rios, disse Cabral.

(Reportagem de Hugo Bachega)