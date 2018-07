Dilma libera FGTS para vítimas de cheia do Rio Madeira A presidente Dilma Rousseff anunciou neste sábado (15) a liberação do saque do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) para as vítimas da cheia do rio Madeira, na região Norte. Dilma sobrevoou regiões alagadas de Rondônia e depois seguiu para o Acre.