Dilma liga para Anastasia e oferece ajuda a MG Ainda em descanso na Base Naval de Aratu (BA), a presidente Dilma Rousseff ligou hoje para o governador de Minas Gerais, Antonio Anastasia, para oferecer ajuda ao Estado, atingido por fortes chuvas e enchentes. Dilma disse ao governador que tem acompanhado as notícias sobre as chuvas no Estado e que coloca recursos humanos e financeiros à disposição de Minas Gerais, além do pessoal da Defesa Civil que já está trabalhando na região.