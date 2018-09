Dilma: Lula assinará hoje MP para atingidos pela chuva O presidente Luis Inácio Lula da Silva assinará ainda hoje medida provisória (MP) para liberar R$ 1,18 bilhão para ações em áreas atingidas pelas chuvas, especialmente em Santa Catarina. A informação é da ministra da Casa Civil, Dilma Rousseff, que participou hoje de almoço com ministros do Tribunal Superior do Trabalho (TST). A MP, que será publicada em edição extra de hoje do Diário Oficial da União, permitirá o repasse dos recursos para ações da Defesa Civil e dos ministérios da Defesa, da Saúde, dos Transportes e das Cidades, em todos os Estados atingidos pelas enchentes. Até o momento, os Estados que mais sofreram com enchentes e desabamentos são Santa Catarina, Espírito Santo, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul e São Paulo. "A orientação do presidente é que não faltem apoio nem suporte do governo federal para a população de Santa Catarina atingida por essa catástrofe", disse a ministra. Segundo a Defesa Civil catarinense, as chuvas no Estado já causaram 86 mortes e afetaram mais de 1,5 milhão de habitantes. Ainda, 30 pessoas estão desaparecidas, 22.952 desabrigadas - pessoas que perderam tudo e precisam dos abrigos públicos - e 31.087 estão desalojadas - os que podem contar com ajuda de vizinhos e familiares. Oito municípios continuam isolados.