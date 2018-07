Dilma manifesta consternação por incêndio na Estação Antártica

A nota informa ainda que a presidente "determinou ao Ministro da Defesa, Celso Amorim, a adoção de todas as medidas necessárias para salvaguardar a segurança dos cientistas, militares e visitantes que se encontravam na Base."

Ainda no sábado, o Ministério da Defesa comunicou ter recebido a informação de que haviam sido encontrados dois corpos na área atingida pelo incêndio. Segundo o Ministério, há indícios de que os corpos sejam do suboficial Carlos Alberto Vieira Figueiredo e do sargento Roberto Lopes dos Santos.

O sargento Luciano Gomes Medeiros, ferido no incêndio, foi transferido para a cidade chilena de Punta Arenas juntamente com 30 pesquisadores, um alpinista que presta apoio às atividades de pesquisa na estação, um representante do Ministério do Meio Ambiente e 12 funcionários do Arsenal de Marinha, que estavam na Estação no momento do incidente.

Um avião da Força Aérea Brasileira que partiu do Rio de Janeiro para trazê-los de volta ao Brasil deve chegar ao país até a madrugada desta segunda-feira, segundo a página do jornal Folha de S. Paulo na Internet.

Na nota à imprensa, Dilma destaca o heroísmo dos militares no combate ao incêndio e manifesta sua solidariedade e a do governo com as famílias dos dois militares mortos.

A presidenta reafirma a importância do programa de pesquisas desenvolvido na Antártida, elogia a abnegação e o desprendimento dos brasileiros que lá trabalham e diz que o Brasil tem firme disposição de reconstruir a Estação Comandante Ferraz.

Em telefonema no sábado à tarde, Dilma agradeceu ao presidente do Chile, Sebastián Piñera, pelo apoio daquele país no socorro e no resgate dos brasileiros atingidos pelo incêndio. Dilma agradeceu, também, o apoio e a solidariedade prestados pelos governos da Argentina e da Polônia.

CASA DE MÁQUINAS

O incêndio começou na madrugada de sábado, na casa de máquinas do local onde ficam os geradores que fornecem energia à estação, informou a Marinha em comunicado.

O sargento Medeiros recebeu os primeiros socorros na base da Polônia na Antártida e posteriormente foi levado à base chilena. Ele não corre risco de morrer, de acordo com a Marinha.

(Por Hélio Barboza)