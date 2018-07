Dilma manifesta solidariedade sobre desabamento no RJ A presidente Dilma Rousseff manifestou solidariedade às famílias de pessoas atingidas pelo desabamento de três prédios na cidade do Rio de Janeiro. Dilma passou a quinta-feira na cidade de Porto Alegre. Afirmou que, por telefone, conversou com o governador Sérgio Cabral e com o prefeito Eduardo Paes. "Transmiti a eles a esperança de que todos os desaparecidos possam ser resgatados", disse.