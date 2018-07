Dilma muda agenda e deve encontrar Lula em São Paulo

Inicialmente, a agenda oficial da presidente previa apenas uma reunião com o ministro da Fazenda, Guido Mantega, na tarde desta segunda-feira em Brasília.

Segundo relato da assessoria do Planalto, a presidente despachou pela manhã no Palácio e embarcou para São Paulo no final da manhã.

Uma das fontes, que falou com a Reuters sob condição de anonimato, disse que Dilma teria "compromisso privado" no escritório da Presidência da República em São Paulo. A fonte não quis dar mais detalhes sobre essa agenda.

Uma outra fonte disse que a presidente se encontrará com Lula nesta segunda e que havia uma equipe preparada para recebê-la no Hospital Sírio-Libanês, onde Lula está sendo submetido a exames.

Lula está internado para avaliar o avanço do tratamento do câncer na laringe, que foi descoberto em outubro do ano passado. A previsão é que ele conclua a bateria de exames ainda nesta segunda.

Em março deste ano, após os médicos terem diagnosticado "ausência de tumor" depois de sessões de quimioterapia e radioterapia, Lula disse que voltaria à atividade política.

Desde então, ele tem participado das negociações para formação de alianças para as disputas municipais e se empenhado principalmente na campanha do ex-ministro da Educação Fernando Haddad à Prefeitura de São Paulo.

