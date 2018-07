Dilma muda agenda,fará último evento como ministra em Pernambuco

Sua programação, que previa, inicialmente, eventos no Rio Grande do Sul e em Minas Gerais, teve de ser mudada por dificuldades de agenda, disse um fonte do governo.

Ao lado do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, ela visitará um trecho da nova trans-nordestina, uma das obras do Programa de Aceleração do Crescimento (PAC).

Houve também outra alteração. Ao invés de empossar os novos ministros de Estado no dia 1o de abril, a Presidência da República decidiu antecipar em um dia o ato.

Já José Serra (PSDB) deixará o governo de São Paulo no dia 31 para disputar a Presidência. No dia 10 de abril, haverá um grande evento em Brasília, para o lançamento de sua pré-candidatura em 10 de abril. Os tucanos esperam reunir 2 mil pessoas no encontro.

O fim da temporada de desincompatibilização marcará efetivamente o início das pré-campanhas à sucessão de Lula.

(Reportagem de Natuza Nery; edição de Alexandre Caverni)