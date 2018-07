Dilma não admite violência contra moradores de rua

"Nós devemos respeito aos moradores de rua. Não é concebível que se jogue um spray de pimenta no rosto de um morador e esse nível de violência", disse a presidente, em seguida, já no pronunciamento, após o vídeo. "Não podemos deixar de cuidar da questão da impunidade, pois ela incentiva a repetição, o crime a indignidade. Não é admissível que o País, que se transforma, desde 2003, que hoje faz dez anos de governo (petista) e é respeitado no mundo, tenha esse tratamento com a população de rua", disse.

A presidente informou que o governo pretende instalar 144 consultórios para atender moradores de rua no próximo ano e ainda 100 centros para abrigar essa população. Ela cobrou os prefeitos eleitos e reeleitos para que apresentem projetos e participem do atendimento aos moradores. E voltou a pedir a mobilização da sociedade, das igrejas e do Ministério Público em torno do assunto.

Dilma citou os investimentos de R$ 240 milhões em 2013 em ações de estímulo à organização de cooperativas e associações, bem como a linha de crédito do Banco do Brasil e do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) para financiar máquinas e equipamentos de reciclagem. Ela disse estar feliz com a informação dada pelo representante dos moradores de rua, Anderson Miranda, de que de uma estimativa de 10 mil famílias que se encontram atualmente nessa situação cerca de 1.000 acessaram o programa Minha Casa, Minha Vida.

No entanto, durante o discurso, Dilma se confundiu e afirmou que eram 10 mil famílias com acesso ao programa e não 1.000, como informado por Miranda. "É um programa que foi feito para dar moradia aos que ganham, principalmente, até R$ 1.600 e o governo faz questão de subsidiar até 90%", afirmou.

A presidente voltou então a mostrar indignação com a violência contra os moradores de rua. "Em 2013 a minha dedicação a essa tarefa será muito grande e me empenharei para que tenhamos a possibilidade de reduzir a violência", afirmou.

Dilma citou ainda que 16,4 milhões de pessoas saíram da pobreza extrema e que a meta de erradicá-la seguirá em 2013. "Estamos nos aproximando da possibilidade de dizer com orgulho que o Brasil acabou com a pobreza extrema", disse a presidente, que prometeu participar anualmente do evento de fim de ano até o final do mandato dela.

Desfile

Antes do discurso, Dilma assistiu a um desfile de moda com roupas feitas com materiais reciclados e a uma apresentação musical. Ouviu as reivindicações dos representantes dos catadores e dos moradores de rua. De Eduardo Ferreira, líder dos catadores, recebeu o pedido de inclusão deles em todo o processo de coleta seletiva e reciclagem. "Não queremos ficar no galpão e esperar o material, queremos ter acesso à comunidade, à tecnologia", disse.

Já o representante da população de rua Anderson Miranda pediu a suspensão imediata das ações de internação compulsória de usuários de crack e entregou à presidente um documento com 13 pontos reivindicados pelos moradores. Em seguida, Dilma assistiu ao vídeo com imagens de situações de violência contra moradores de rua que a deixou indignada.

Miranda liderou ainda um "Parabéns a Você" pelo aniversário da presidente Dilma, no último dia 14, lembrou do presidente Luiz Inácio Lula da Silva e se confundiu com o nome dos dois durante a comemoração.