Dilma: não há dicotomia entre governo técnico e político

"Não existe dicotomia entre governo técnico e político", disse Dilma durante a cerimônia de posse dos ministros Ideli Salvatti (Secretaria de Relações Institucionais) e Luiz Sérgio (Pesca e Aquicultura).

"Valorizo muito a capacidade técnica e a gestão eficiente, até porque nenhum país do mundo conseguiu elevado padrão de desenvolvimento sem eficiência nas suas atividades governamentais e absorção das técnicas mais avançadas disponíveis."

Em meio à crise que levou à demissão do ex-ministro Antonio Palocci da chefia da Casa Civil, parlamentares aliados e petistas reforçaram o coro de desagrado com a articulação política do governo --então a cargo de Luiz Sérgio mas, na prática, exercida por Palocci.

As reclamações incluem também a falta de interação com a presidente, cuja atuação está centrada no seu perfil mais gerencial.

"A importância que meu governo atribui à atividade política se reflete na compreensão de que a continuidade das grandes transformações necessárias ao desenvolvimento econômico e social do Brasil só podem nascer da negociação, da articulação de interesses e da nossa capacidade de identificar afinidades e convergências onde à primeira vista parece existir só conflito e diferença", afirmou.

Dilma também reforçou a atuação do governo para garantir desenvolvimento econômico e inclusão social, com atuação "determinada" desde que assumiu para controlar a inflação e garantir o superávit primário.

Segundo ela, a política monetária e fiscal do país é compatível com o crescimento e a geração de empregos.

