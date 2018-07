Dilma nega discussão sobre fazer ajuste fiscal se for eleita

"Eu não autorizo nenhuma avaliação a esse respeito. Eu vi as notícias, lamento, mas vou desmenti-las", afirmou a jornalistas ao ser questionada sobre o tema.

"Não tem discussão neste sentido dentro da campanha, até porque seria, da nossa parte, um absurdo. Como discutir qualquer questão sem que nós estejamos eleitos?", questionou.

"Ademais, o Brasil de hoje não é igual ao de 2002", referindo-se à conjuntura política e econômica que levou o presidente Luiz Inácio Lula da Silva a elevar as metas fiscais quando assumiu o governo em 2003.

Reportagem do jornal Folha de S.Paulo nesta segunda-feira relata, sem citar as fontes, que um eventual governo Dilma poderia adotar, entre outras medidas, uma meta de inflação menor do que a atual, de 4,5 por cento ao ano, e menos reajustes ao funcionalismo público.

Na sexta-feira, em entrevista à Reuters, o presidente do PT, José Eduardo Dutra, afirmou que Dilma poderia cortar gastos do governo para cumprir as metas fiscais

"Disciplina fiscal não é só uma propaganda eleitoral. É um princípio que será mantido", disse Dutra. Diante da pergunta se Dilma poderia fazer cortes no Orçamento, Dutra foi direto: "se for necessário, sim".

(Reportagem de Fernando Cassaro)