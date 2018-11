Dilma nega que trabalho tenha causado internação,culpa cortisona A ministra-chefe da Casa Civil, Dilma Rousseff, negou nesta quarta-feira que as dores que a levaram a ser hospitalizada em meio a um tratamento preventivo contra câncer tenham relação com seu ritmo de trabalho, afirmando que elas foram causadas pela interrupção do uso de um medicamento.