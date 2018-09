Dilma oferece ajuda ao Paraná após fortes chuvas A presidente Dilma Rousseff telefonou nesta manhã para o governador do Paraná, Beto Richa (PSDB), a fim de se inteirar dos estragos ocasionados pelas fortes chuvas no litoral do Estado. Na primeira conversa entre eles após a posse, a presidente garantiu apoio do governo federal. Segundo a Agência de Notícias do Estado, Dilma já determinou que uma ponte metálica do Exército, que está em Porto União (SC), a cerca de 230 quilômetros de Curitiba, na divisa com o Paraná, seja levada à BR-277 a fim de substituir temporariamente uma das pontes derrubadas pela enxurrada.