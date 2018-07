Dilma oferece ajuda ao Rio contra estragos das chuvas

De acordo com nota publicada no Blog do Planalto, veículo de comunicação da Presidência, a ministra-chefe da Casa Civil, Gleisi Hoffmann, esteve reunida na terça-feira com representantes do Estado do Rio para fazer um balanço das ações de gestão de risco e respostas a desastres naturais na região serrana.

O teor da conversa entre a presidente, o prefeito e o governador não foi divulgado. Detalhes sobre a ajuda fornecida pela União também não vieram a público.