Dilma: os transportes são fundamentais para competitividade do país

César Borges substituiu o ex-ministro Paulo Sérgio Passos, que passa a ocupar o cargo de diretor da Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT).

"Nós precisamos de uma estrutura de logística de rodovias e ferrovias muito mais ampla, que ligue toda essa estrutura aos portos do nosso país. Para mim, é muito importante também que junto com essa estrutura... se agregue os aeroportos", disse a presidente.

"Um país dessa dimensão que não sabe como se conecta rodovias com portos, ferrovias com portos, a estrutura de aeroportos no tecido da malha logística é um país míope, e por isso nós tomamos sistematicamente as medidas para construir esse saber, que não é do governo, é um saber que passa pelo conhecimento do setor privado", disse a presidente.

O nome de Borges, ex-senador e atual vice-presidente de governo do Banco do Brasil, foi anunciado na segunda-feira. Filiado ao PR, o ministro entra na estratégia de mudanças no primeiro escalão da presidente para garantir maior número de aliados em seu palanque para a reeleição em 2014, assim como assegurar o apoio de sua base nas votações no Congresso Nacional.

Passos, também filiado ao partido, assumiu a pasta em julho de 2011 em substituição ao presidente do PR, Alfredo Nascimento, que deixou o ministério em meio a acusações de irregularidades. Mas o partido dizia não se sentir representado por Passos o ministério.

A presidente lembrou em seu discurso que o PR é um partido que integra o governo desde que José Alencar se uniu ao ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva numa dobradinha como seu vice nos dois mandatos.

(Reportagem de Maria Carolina Marcello)