Dilma: País tem grande dose de maturidade e estabilidade

A presidente mencionou que houve uma evolução no sistema federalista brasileiro. De acordo com ela, houve um tempo em que a destinação de recursos dependia da vontade de determinado partido político, o que, segundo ela, explicaria o clientelismo e o controle político de segmentos da população. "Esse controle político era antidemocrático", afirmou.

"Eu tenho muito orgulho de ter tido um comportamento à frente da Presidência da República e de manter esse comportamento republicano em que se olha a importância dos Estados e dos municípios", afirmou. A evolução para um federalismo cooperativo, de acordo com Dilma, é a marca dos últimos anos.

A presidente disse ainda que a questão da mobilidade urbana é um compromisso social e econômico de seu governo. "O Brasil não será um País desenvolvido se as suas populações urbanas forem obrigadas a passar horas e horas dentro de um transporte urbano", afirmou, finalizando seu discurso dizendo que é preciso que os governos estejam à altura do esforço do povo do País. "O esforço do povo desse País, nós temos de estar à altura. Nós governos, estadual, municipal e, sobretudo, falo por mim, Federal."