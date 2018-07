Dilma parabeniza bombeiros por resgate em Aracaju A presidente Dilma Rousseff parabenizou os bombeiros que resgataram neste domingo (20) quatro pessoas de uma mesma família dos escombros de um prédio que desabou em Aracaju. "Parabéns aos bombeiros que resgataram o casal e as duas crianças. Seu trabalho incansável merece o aplauso de todos os brasileiros", afirmou Dilma, por meio de sua conta no Twitter. "Como todos os brasileiros, acompanhei com esperança o trabalho de resgate da família presa nos escombros do prédio que desabou em Aracaju. Fiquei feliz e aliviada com o resgate", disse.