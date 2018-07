Dilma parabeniza Fruet e diz que prefeito será 'parceiro importante'

Fruet foi eleito neste domingo com 60,65 por cento dos votos válidos, derrotando Ratinho Júnior (PSC), que somou 39,35 por cento. A confirmação da vitória foi a primeira entre as capitais.

O resultado é uma reversão do placar do primeiro turno, quando Ratinho Júnior saiu na frente e Fruet enfrentou uma briga acirrada por uma vaga na etapa decisiva com o atual prefeito Luciano Ducci (PSB).

O telefonema de Dilma ocorreu no final da tarde e foi divulgado pelo Blog do Planalto, página na Internet ligada à Secretaria de Comunicação da Presidência da República.

Dilma passa o domingo no Palácio da Alvorada, residência oficial da presidente em Brasília.

Fruet teve apoio dos ministros Paulo Bernardo (Comunicações) e Gleisi Hoffmann (Casa Civil), possível candidata do PT ao governo do Paraná em 2014.

O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva não se envolveu diretamente na campanha na capital paranaense por conta de sua proximidade com o apresentador Carlos Massa, o Ratinho, pai de Ratinho Júnior.

Fruet assume a prefeitura de Curitiba pelo PDT depois de ficar nacionalmente conhecido quando era deputado federal pelo PSDB e ter sido um dos parlamentares mais atuantes na Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) que investigou o escândalo do chamado mensalão, em 2005.

Candidato a senador pelo PSDB em 2010, Fruet foi derrotado e viu a eleição de Roberto Requião (PMDB) e de Gleisi, que neste ano apoiou sua candidatura a prefeito.

(Por Hugo Bachega)