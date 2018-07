Dilma pede apuração sobre vazamento de óleo no ES A secretaria de imprensa da Presidência da República divulgou nota oficial informando que o governo tomou conhecimento do derramamento de óleo ocorrido no campo de Frade, na Bacia de Campos, em um novo poço que estava sendo perfurado pela empresa Chevron Brasil. "O governo, por meio do Ministério de Minas e Energia, da Agência Nacional de Petróleo (ANP) e da Marinha do Brasil, está acompanhando e apoiando todas as providências de responsabilidade da empresa Chevron Brasil para interromper o vazamento", diz a nota, complementando: "A presidenta Dilma Rousseff determinou atenção redobrada e uma rigorosa apuração das causas do acidente, bem como de suas responsabilidades. Independentemente do tamanho do vazamento, o fato deve ser rigorosamente apurado."