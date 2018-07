Dilma pede compromisso com sustentabilidade

No primeiro dia da Rio+20, a presidente Dilma Rousseff pediu o compromisso dos países com um modelo de desenvolvimento sustentável que não oscile de acordo com a economia e tenha como base três princípios: "incluir, crescer, preservar". Dilma criticou os países ricos pelas medidas para enfrentar a crise econômica. Na visão da presidente, os ajustes trazem retrocesso nas conquistas sociais e ambientais.

"Meio ambiente não é adereço", afirmou ela, em discurso de inauguração do Pavilhão Brasil da Rio+20, no Parque dos Atletas, ao lado do Riocentro. "Vemos conquistas dos países avançados na área da inclusão e de desenvolvimento social sofrerem duro revés. Não consideramos que o respeito ao meio ambiente só se dá em fase de expansão do ciclo econômico."

Dilma tem criticado medidas adotadas por países europeus como Grécia, Espanha, França e Alemanha, especialmente em relação ao corte de gastos e de benefícios sociais.

Ao citar o exemplo brasileiro de "redução definitiva e perene da desigualdade com inclusão e justiça social", Dilma afirmou que o modelo será mantido independente da economia.

Dilma lembrou também que o desmatamento foi reduzido em 77% desde 2004 e que o Brasil é responsável por 75% das áreas de preservação ambiental criadas no planeta deste 2003.

Agricultura. Dilma também exaltou um modelo de "agricultura sustentável", com aproveitamento produtivo do solo. "Nossa agricultura tem uma imensa capacidade de ser sustentável, porque consideramos que o plantio direto na palha, a fixação do nitrogênio no solo, a rotação lavoura-pecuária são instrumentos que tornam a nossa agricultura não menos, mas mais competitiva. Respeitar o meio ambiente significa também melhorar a produtividade do nosso solo, significa preservar as nossas riquezas naturais e garantir o crescimento que nós queremos", afirmou a presidente.

A presidente também definiu a Rio+20 como "uma outra partida, um recomeço".