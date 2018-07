Dilma pede desculpas a médico cubano vaiado A presidente Dilma Rousseff iniciou seu discurso na cerimônia de sanção da Medida Provisória do Programa Mais Médicos, fazendo uma homenagem ao médico cubano que foi alvo de fortes protestos quando chegou ao Brasil. Dilma disse que o profissional sofreu um "imenso constrangimento" e pediu desculpas a ele, em nome do povo brasileiro. "Eu queria cumprimentar cada um dos médicos e das médicas, porque eles representam muito bem a grande nação latino-americana", afirmou a presidente, diante da presença de diversos médicos estrangeiros que participam do programa.