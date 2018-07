Dilma pede empenho de órgãos do governo em pesquisa A presidente Dilma Rousseff aproveitou a reunião do Conselho Nacional de Ciência e Tecnologia, realizada nesta quarta-feira no Palácio do Planalto, para pedir empenho dos vários órgãos do governo federal na pesquisa em biotecnologia e abertura de novos laboratórios. A reunião foi fechada à imprensa.