Dilma pede investigação sobre assassinato de ativistas no PA

Ribeiro da Silva era presidente do Conselho Nacional das Populações Extrativistas (CNS) e foi assassinado nesta terça-feira, junto com a esposa, em uma emboscada no município de Nova Ipixuna.

Após reunião com a presidente Dilma para tratar do novo Código Florestal, a ex-ministra do Meio Ambiente Marina Silva disse que as mudanças no código prejudicam ativistas que, como Ribeiro da Silva, atuam no meio rural.

"No momento em que estão se discutindo retrocessos na legislação ambiental, colocando praticamente na clandestinidade aqueles que tem arriscado sua vida para proteger a lei, agora os que desrespeitam a lei e desrespeitam a vida estão tendo esse processo próximo de ser legalizado", afirmou ela.

(Reportagem de Leonardo Goy)