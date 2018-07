Dilma pede mais tempo ao PMDB para mudança ministerial, dizem fontes

Dilma e o vice-presidente Michel Temer, que é presidente licenciado do PMDB, principal partido aliado do PT na coalizão de governo, conversaram sobre a ida do deputado estadual mineiro Antonio Andrade (PMDB) para uma vaga da Esplanada, ainda não definida segundo as fontes.

Em reunião de cerca de duas horas no Palácio da Alvorada com Temer, Dilma afirmou que deve realizar as mudanças até a semana que vem, afirmaram as fontes.

Os dois conversaram sobre a possibilidade de mudar as pastas ocupadas pelo ministro da Agricultura, Mendes Ribeiro, e de Assuntos Estratégicos, Moreira Franco. O PMDB poderia ganhar a Secretaria de Avião Civil.

As mudanças devem servir para acomodar o PSD na base aliada, que pode ocupar a nova Secretaria da Micro e Pequena Empresa.

O Ministério do Trabalho deve ter mudanças para melhorar a relação do governo com o PDT, partido que comanda a pasta, mas se diz insatisfeito com o atual ministro, Brizola Neto (RJ).

(Reportagem de Ana Flor)