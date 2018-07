Dilma pede 'rigorosa apuração' de vazamento Até ontem, o vazamento de óleo da Chevron no campo do Frade (a 150 km da costa do Espírito Santo) não havia sido contido. Em nota divulgada à noite, a presidente Dilma Rousseff determinou atenção redobrada e rigorosa apuração das causas do acidente. Ela afirmou que o governo - por meio do Ministério de Minas e Energia, da Agência Nacional de Petróleo e da Marinha - está acompanhando o caso. Registrado há quatro dias, o vazamento, diz a Chevron, pode ter sido causado por uma falha geológica. Anteontem, a empresa afirmou que "o volume total na superfície é estimado em menos de 10 metros cúbicos - cerca de 60 barris de petróleo". A Chevron opera no campo desde 2009.