Dilma prega rigor de empresas estrangeiras na obediência às leis Mesmo sem citações diretas à Chevron pelo vazamento no Campo do Frade, os discursos da presidente Dilma Rousseff e do ministro de Minas e Energia, Edison Lobão, durante cerimônia de posse da nova diretora-geral da ANP, Magda Chambriard, defenderam rigor no cumprimento das leis do setor por parte das empresas estrangeiras.