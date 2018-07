Dilma presta solidariedade a vítimas de desabamento no Rio

Os desabamentos, que ocorreram na noite de quarta-feira, atingiram construções históricas no centro da cidade. Seis pessoas foram resgatadas após o desastre e pelo menos outras 16 estão desaparecidas, segundo autoridades.

"(Eu queria me) solidarizar (com) a população do Rio de Janeiro, principalmente com as famílias daquelas pessoas que foram atingidas por essa catástrofe que foi a derrubada do edifício e depois os outros dois", disse Dilma durante cerimônia no Palácio Piratini, sede do governo gaúcho.

A presidente disse ter acompanhado o esforço no resgate às vítimas e afirmou ter esperança que os desaparecidos sejam encontrados com vida.

Segundo especialistas, obras irregulares no maior dos três edifícios podem ter provocado o desabamento.

(Reportagem de Ana Flor)