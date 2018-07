Dilma prevê manutenção da política para salário mínimo

O governo entregou nesta tarde ao Congresso projeto de lei orçamentária para 2011, que traz os parâmetros de recursos para o primeiro ano do próximo mandato. Segundo o Ministério do Planejamento, o salário mínimo foi fixado em 538,15 reais.

"Sem sombra de dúvida", disse Dilma a jornalistas, quando questionada se manterá a política de reajuste, caso seja eleita.

O reajuste do mínimo é calculado somando-se o crescimento real do Produto Interno Bruto (PIB) de dois anos antes e a taxa de inflação do ano em curso, neste caso, a de 2010.

Dilma previu a necessidade de negociações com as centrais sindicais.

"Eu acho que eles deram uma proposta de referência. Agora nós vamos ter de sentar e fazer o mesmo processo que o governo Lula fez com as centrais. Caso eu seja eleita, eu farei isso. Ou seja, discutir com as centrais uma proposta de longo prazo", afirmou.

Antes da entrevista, a candidata se reuniu com o presidente da Confederação Nacional da Indústria (CNI), Robson Andrade, com quem discutiu a questão da qualificação profissional.

