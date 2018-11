Dilma promete continuar políticas sociais de Lula para catadores

Dilma esteve, junto a Lula, na comemoração de Natal de catadores e moradores de rua, evento tradicional do qual Lula participa desde que assumiu a Presidência, em 2003.

"Eu não descansarei enquanto eu não der e não conseguir, nesses quatro anos de governo, dar as melhores condições possíveis para que esse processo não volte atrás", disse a presidente eleita em discurso com várias referências à mulher e ao presidente Lula. "Nós temos de prosseguir nesse caminho, não esmorecer."

Dilma se comprometeu a participar do evento em todos os anos de seu mandato. Lula, mesmo fora da Presidência a partir de janeiro do ano que vem, também afirmou que estará na festa em 2011.

"Eu estou apenas deixando a Presidência da República, mas, se Deus quiser, e vocês me convidarem, no Natal do ano que vem eu estarei aqui com vocês", afirmou o presidente, que teve seu convite confirmado pelos catadores.

Lula criticou prefeitos que não fizeram convênios de parceira com cooperativas de catadores de papel. Mencionou o prefeito de São Paulo, Gilberto Kassab (DEM), que teria, segundo Lula, assumido um compromisso, mas não concretizou a assinatura.

"(Tem que) tratar o pessoal da Granja Julieta com carinho Kassab, pelo amor de Deus", disse Lula, citando bairro de São Paulo.

No evento, foi assinado convênio entre o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), Itaipu, Fundação Banco do Brasil e Petrobras para a entrega de carrinhos elétricos para as cooperativas de catadores de material reciclado.

