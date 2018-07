Dilma promete Copa 'plena de êxito' e segura para quem quiser assistir A presidente Dilma Rousseff afirmou nesta terça-feira que a Copa do Mundo no Brasil será "plena de êxito" e que todas as pessoas que quiserem assistir à competição terão total tranquilidade, minimizando preocupações com infraestrutura e eventuais protestos contra a competição.