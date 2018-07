Dilma promete liberar R$ 150 milhões para RS A ministra chefe da Casa Civil Dilma Rousseff reuniu-se na manhã deste sábado, 28, com a governadora do Rio Grande do Sul, Yeda Crusius, em Porto Alegre. Antes de sobrevoar as regiões atingidas pelas chuva na Região Metropolitana da capital gaúcha, a ministra afirmou que não vai faltar recursos para apoiar o Estado. Dilma afirmou que, num primeiro momento, o governo federal vai liberar R$ 150 milhões para serem usados nas áreas de educação, saúde e ações da Defesa Civil nas áreas atingidas. "O importante é uma articulação real entre os governos federal e estadual, para evitar a burocracia e permitir a liberação imediata dos recursos", afirmou a ministra.