Dilma promete plano antiapagão aéreo para julho

Dilma se reuniu ontem com o ministro da Aviação Civil, Wagner Bittencourt, e a ministra da Casa Civil, Gleisi Hoffmann, para discutir o plano de contingência. A presidente pediu a Wagner Bittencourt relatórios sobre a situação dos voos. Ela vai acompanhar pessoalmente a situação nos terminais e exigir providências imediatas das companhias. "Ela quer receber relatórios para saber o que está acontecendo", afirmou a ministra Gleisi. "É preciso um comprometimento das empresas aéreas de que não haverá casos de overbooking (venda de passagens acima da capacidade dos voos)."

Na sexta-feira, o secretário-geral da FIFA, Jerome Valcke, afirmou, em discurso em Moscou, que a "falta" de aeroportos no Brasil é um dos principais problemas para a realização da Copa do Mundo de 2014. O ministro do Esporte, Orlando Silva, que ontem se encontrou com a presidente Dilma Rousseff, rebateu: "Essa é uma manifestação de quem desconhece o País e acompanha remotamente nosso processo de preparação para a Copa."

Em entrevista após o encontro, Gleisi informou ainda que a presidente determinou que os principais aeroportos ofereçam internet sem fio gratuita nos terminais durante esse período de férias de meio de ano. A própria ministra, no entanto, reconheceu que a medida poderá ser aplicada apenas no fim do mês, no retorno dos passageiros das férias. "A presidente quer internet grátis. Queremos implementar no início de julho. Se não for possível, que seja no fim das férias", disse. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.