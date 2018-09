Dilma quer crescimento para combater inflação

Ela também voltou a dizer que não negociará com a inflação.

"Tem muita gente que acha que você controla a inflação derrubando o crescimento econômico. Mas, se controla inflação controlando a inflação e não negociando com ela. Controla-se a inflação também fazendo o país crescer, aumentando a oferta de serviços, garantindo que o país possa ter oferta de bens e serviços", discursou.

Em Uberaba, a presidente assinou um protocolo de intenções com a Petrobras e a Cemig para a construção de uma planta de produção de amônia e ampliação de um gasoduto.

Segundo ela, esse investimento faz parte dos esforços do país para se tornar autosuficiente na produção de fertilizantes e, no futuro, conquistar o mercado internacional nessa área.

"Nós vamos investir quase 11 bilhões de reais em fertilizantes e eles vão ser aplicados sistematicamente daqui para frente", discursou.

Várias vezes no discurso Dilma fez questão de dizer que é mineira e, ao final, se dirigiu aos mineiros que reclamam da falta de um representante de seu Estado na Presidência da República ao afirmar que "tem uma mineira no Palácio do Planalto".