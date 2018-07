Dilma quer insulina nas farmácias populares em 2014 A presidente Dilma Rousseff disse, nesta terça-feira, 16, em pronunciamento em Belo Horizonte, que, em 2014, o País terá insulina nas farmácias populares. "Hoje estamos participando de uma cerimônia inaugural. Não temos atualmente a insulina pronta, mas temos a certeza de que, em 2014, colocaremos a insulina em todas as farmácias populares". Dilma Rousseff participou do evento de lançamento da retomada da produção nacional de insulina humana no Brasil.