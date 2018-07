Dilma quer royalties do pré-sal para educação A presidente Dilma Rousseff disse nesta quinta-feira que quer que os royalties do petróleo e uma parte do Fundo Social sejam destinados à área de ensino, conforme previsto no Plano Nacional de Educação (PNE). Alvo de pressão do Palácio do Planalto, o PNE tramita na Câmara dos Deputados e prevê que o investimento público em educação saia dos atuais 5% para atingir 10% do PIB em dez anos.