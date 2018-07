Dilma reafirma combate à inflação com geração de emprego

"Nós temos de crescer com estabilidade, com controle da inflação e robustez fiscal. Agora, temos de crescer e gerar emprego", disse Dilma durante encontro com governadores do Nordeste para assinatura do Pacto pela Erradicação da Miséria, em Arapiraca (AL).

"Não podemos conceber o Brasil parado, o Brasil sem a dinâmica da geração de oportunidade para milhões de brasileiros", disse.

Em 2011 até junho, foram criadas 1,41 milhão de vagas de emprego, segundo dados do Ministério do Trabalho. A meta para o ano é de 3 milhões de novos postos.

Nos primeiros meses do ano, o governo anunciou medidas para promover um ajuste fiscal e tentar controlar a inflação, que mostrava tendência de alta diante de uma economia aquecida.

A meta de inflação do governo tem centro em 4,5 por cento e tolerância de dois pontos percentuais. Boletim Focus do Banco Central, divulgado esta manhã, apontou mediana das expectativas em 6,31 por cento para 2011.

"Não tenham dúvida que nós seremos capazes de defender a economia brasileira de todas as ameaças externas e internas. Eu estou me referindo à ameaça da inflação, por exemplo, que corrói a renda do trabalhador, que nós saberemos responder à altura," disse.

Na semana passada, o Comitê de Política Monetária do BC elevou a taxa Selic pela quinta vez consecutiva, para 12,5 por cento ao ano.

No comunicado, no entanto, indicou que o aperto monetário pode estar se aproximando do fim.

(Por Hugo Bachega)