Dilma reafirma importância de planos como ProUni e Fies

De acordo com Dilma, apesar de os críticos ao ProUni afirmarem que o governo nivelava "por baixo" o acesso às universidades, "uma parte do aprendizado é esforço e dedicação". "Isso nos baseou para fazer o modelo de expansão o Fies", complementou, referindo-se ao pagamento do financiamento após o curso.

Ao citar a questão das universidades comunitárias, Dilma foi vaiada, mas defendeu a questão. "Eu fico bem à vontade para defender as universidades comunitárias porque foi no governo Lula e no meu governo que nós fizemos um processo de ''reenergização'' da universidade pública federal", afirmou, arrancando aplausos.

A presidente exaltou as parcerias com o Estado e as prefeituras catarinenses dizendo que o governo federal faz cooperações "sem olhar partido político, fé religiosa ou opção futebolística". Dilma agradeceu ainda a bancada federal de Santa Catarina e os senadores do Estado pelo apoio às votações relativas aos royalties e ao fundo social para a educação. "Tenho certeza que eu contei com parceiros importantes", disse.

Após fazer elogios ao Estado, Dilma afirmou que vê sinais de prosperidade em Santa Catarina e encerrou o discurso dizendo que ainda acredita que muito pode ser feito. "Podem contar comigo", finalizou. Além do evento na capital catarinense, Dilma participou nesta quarta-feira de outras duas cerimônias no Estado. Pela manhã, esteve em São Francisco do Sul para entregar 59 motoniveladoras e 10 caminhões-caçamba para prefeituras do Estado e para celebrar a ampliação do berço 201 do porto da cidade do litoral norte catarinense. À tarde, em Itajaí, Dilma participou de evento que marcou a assinatura da ordem de serviço de ampliação das barragens de Taió e Ituporanga.