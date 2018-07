Dilma recebe Dom Orani Tempesta no Palácio do Planalto A presidente Dilma Rousseff recebe na manhã desta quarta-feira, 22, no Palácio do Planalto, o arcebispo do Rio de Janeiro, Dom Orani Tempesta, recém-indicado cardeal pelo Papa Francisco. O arcebispo chegou um pouco antes da audiência, marcada para as 10 horas com a presidente, e foi recebido pelo ministro da Secretaria-Geral da Presidência, Gilberto Carvalho.