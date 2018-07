Dilma recebe o fotógrafo Sebastião Salgado A presidente Dilma Rousseff recebeu nesta quarta-feira, em audiência, o fotógrafo Sebastião Salgado. Ele a convidou para comparecer à abertura de sua exposição, em maio, no Jardim Botânico, no Rio de Janeiro. Dilma ficou de confirmar a sua presença, mais tarde, a depender de sua agenda. Sebastião gostaria que a presidente comparecesse ao lançamento do documentário sobre a vida e a obra do fotógrafo, intitulado "A sombra e a luz". O filme está sendo produzindo pelo cineasta alemão Wim Wenders, em parceria com o filho de Sebastião Salgado, Juliano Salgado. Em abril de 2013, o filme será lançado juntamente com a publicação do livro "Gênesis" editado pela Taschen e com a première da exposição fotográfica itinerante em Londres. Em maio de 2013, a exposição segue para o Rio de Janeiro, onde será apresentada no Jardim Botânico.