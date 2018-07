Dilma recebe presidente eleito da República Dominicana

Além de convidar Dilma para sua posse, em 16 de agosto, Medina conversou sobre a possibilidade de o Brasil ajudar seu país no financiamento da construção de duas plantas de energia, a gás ou a carvão, de 300 megawatts na República Dominicana.

"Viemos em primeiro lugar agradecer à presidenta Dilma por ter nos recebido na condição de candidato (em 2011)", disse ele.

Medina, que nesta viagem pré-posse visita o Brasil e a Colômbia, vai ao Rio de Janeiro nos próximos dias para discutir o apoio ao projeto elétrico.

Ele também se reuniu com os ministros do Desenvolvimento Social, para conhecer os programas de combate à pobreza, da Educação e do Turismo.

"Somos líderes turísticos na região, viemos compartilhar experiências", afirmou ele.

A campanha que elegeu Danilo à presidência foi coordenada pelo marqueteiro responsável pela eleição de Dilma em 2010, João Santana.

(Reportagem de Ana Flor)