Dilma recebe vice-presidente dos EUA após jogo da Copa em junho

Em um momento de reaproximação bilateral após a tensão diplomática envolvendo as denúncias de espionagem, Biden telefonou para Dilma e manifestou a intenção de visitar o país em 16 de junho para assistir ao jogo em Natal (RN).

"Ficarei honrada com a visita, que só aumenta o prestígio do Brasil", disse Dilma na nota sobre o telefonema.

Biden será recebido em 17 de junho por Dilma e o vice-presidente, Michel Temer, em Brasília.

De acordo com a Casa Branca, Biden reafirmou a importância da relação bilateral e ressaltou o compromisso dos EUA com o avanço da cooperação bilateral em diversas áreas.

"O vice-presidente e a presidente Dilma Rousseff também discutiram o desenvolvimento regional e a importância de trabalhar em conjunto com outros países das Américas para enfrentar os desafios políticos, econômicos e sociais atuais", afirmou a Casa Branca em nota.

Em março, um alto funcionário com conhecimento do assunto havia antecipado à Reuters a intenção do vice-presidente norte-americano de visitar o Brasil, após o impasse diplomático provocado pela espionagem da Agência de Segurança Nacional (NSA) dos EUA no ano passado.

A reunião em junho será o encontro oficial de mais alto nível entre os dois governos desde que Dilma cancelou uma visita oficial aos Estados Unidos prevista para outubro do ano passado, irritada com as revelações de que a NSA havia espionado ela e outros brasileiros.

(Reportagem de Jeferson Ribeiro, com reportagem adicional de Brian Winter, em São Paulo)